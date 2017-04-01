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Kurier узнал о связях Трампа с «постсоветскими мафиози»
«Связи Трампа» с Россией простираются гораздо дальше, чем предполагалось в связи с «манипуляциями» на выборах президента США, утверждает Kurier. По данным издания, с 1990-х годов с целью финансирования своих бизнес-проектов Дональд Трамп сотрудничал с выходцами из бывшего СССР, которые были замешаны в «мошенничестве, отмывании денег и вымогательстве».
Бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн заявил о готовности рассказать о своей деятельности в обмен на иммунитет, сообщает журналист Kurier Конрад Крамар. Флинн — ключевая фигура в скандале, который разгорелся после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Речь идёт о «влиянии Москвы на выборы и тесных связях с командой Трампа». Как стало известно, эти «связи» не ограничиваются хакерскими атаками на Хиллари Клинтон, а простираются гораздо дальше. Многолетние контакты с Москвой, очевидно, представляют собой «неотъемлемый атрибут» Трампа и его команды. Его советник по выборам Пол Манафорт работал на «преданного Москве» президента Украины Виктора Януковича и находился в партнёрских отношениях с украинским олигархом Дмитрием Фирташем, который располагал «хорошими бизнес-контактами с главой Кремля», пишет Крамар. Совместно с Фирташем Манафорт планировал многомиллиардные инвестиции в недвижимость в Нью-Йорке. В итоге за этот бизнес их привлекли к суду, в ходе которого выяснилось, что инвестором проекта был российско-израильский «мафиозный босс» Симон Могилевич, зарабатывающий деньги путём «торговли оружием, организации проституции и рэкета». Могилевич также был замечен в «бизнесе Трампа», который многие годы развивался с участием «партнёров и миллиардов из России». В 1990-е годы Трамп прошёл шесть конкурсов и почти не имел шансов получить финансирование на свои проекты от американских банков. Тогда к делу подключились инвесторы из бывшего СССР. В ходе строительства отеля Трампа Trump Soho в Нью-Йорке его партнёрами выступили три бизнесмена из Казахстана с тесными связями с Нурсултаном Назарбаевым. Известные в Казахстане как «трио», они привлекались к уголовной ответственности по всему миру за «отмывание денег, мошенничество и вымогательство». Другим инвестором, который некоторое время даже был «главным советником Трампа», стал уже упоминавшийся Симон Могилевич. В этом проекте, обанкротившемся в 2014 году, исчезали «миллиарды неизвестного происхождения». Однако позже Трамп «с трудом мог вспомнить своих партнёров», резюмирует автор Kurier.
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