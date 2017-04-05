Amnesty International призвала обеспечить безопасность геев в Чечне

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала расследовать информацию о преследованиях геев в Чечне и обеспечить их безопасность. Об этом сообщается на официальном сайте организации. По данным правозащитников, члены российского ЛГБТ-сообщества организовали горячую линию, предлагающую помощь тем, кто хочет уехать из Чечни. «Однако есть вероятность, что некоторые из предложений помощи, сделанных через интернет, могут быть использованы организаторами преступлений в отношении ЛГБТ для слежки за своими потенциальными жертвами», - предупредили в Amnesty International.

Представители организации заявили, что власти России «должны предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности любого лица, которое может подвергаться риску в Чечне из-за своей сексуальной ориентации». Также они призвали «самым решительным образом осудить любые дискриминационные комментарии, сделанные должностными лицами».

В сообщении отмечается, что Amnesty International объявила глобальную акцию срочной помощи, содержащую все эти требования.

Ранее «Новая газета» сообщила, что в Чечне действуют «секретные тюрьмы» для геев. По данным издания, одно из таких учреждений представляет собой несколько зданий, где в 2000-е годы располагалась военная комендатура. Также там якобы держат «сирийцев» - подозреваемых в связях с теми, кто воюет в Сирии, и наркозависимых.

По информации «Новой газеты», первая волна массовых задержаний геев в Чечне началась в конце февраля, когда в регионе задержали человека, в телефоне которого оказались фотографии и видеоролики откровенного содержания и десятки контактов местных гомосексуалов. Вторая волна пришлась на конец марта и была связана с планами ЛГБТ-активистов провести акции протеста. Издание утверждает, что в «тайных тюрьмах» задержанных избивали трубами и палками, пытали током, требуя «сдать» других геев, и в лучшем случае выпускали за огромный выкуп.