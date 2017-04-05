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Amnesty International призвала обеспечить безопасность геев в Чечне
Фото: аккаунт Amnesty International на Facebook
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала расследовать информацию о преследованиях геев в Чечне и обеспечить их безопасность. Об этом сообщается на официальном сайте организации. По данным правозащитников, члены российского ЛГБТ-сообщества организовали горячую линию, предлагающую помощь тем, кто хочет уехать из Чечни. «Однако есть вероятность, что некоторые из предложений помощи, сделанных через интернет, могут быть использованы организаторами преступлений в отношении ЛГБТ для слежки за своими потенциальными жертвами», - предупредили в Amnesty International.
Представители организации заявили, что власти России «должны предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности любого лица, которое может подвергаться риску в Чечне из-за своей сексуальной ориентации». Также они призвали «самым решительным образом осудить любые дискриминационные комментарии, сделанные должностными лицами».
В сообщении отмечается, что Amnesty International объявила глобальную акцию срочной помощи, содержащую все эти требования.
По данным РИА Новости, требования правозащитников были направлены главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину, и. о. главы управления СК по Чечне Сергею Соколову и омбудсмену Татьяне Москальковой.
Ранее «Новая газета» сообщила, что в Чечне действуют «секретные тюрьмы» для геев. По данным издания, одно из таких учреждений представляет собой несколько зданий, где в 2000-е годы располагалась военная комендатура. Также там якобы держат «сирийцев» - подозреваемых в связях с теми, кто воюет в Сирии, и наркозависимых.
По информации «Новой газеты», первая волна массовых задержаний геев в Чечне началась в конце февраля, когда в регионе задержали человека, в телефоне которого оказались фотографии и видеоролики откровенного содержания и десятки контактов местных гомосексуалов. Вторая волна пришлась на конец марта и была связана с планами ЛГБТ-активистов провести акции протеста. Издание утверждает, что в «тайных тюрьмах» задержанных избивали трубами и палками, пытали током, требуя «сдать» других геев, и в лучшем случае выпускали за огромный выкуп.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал этот материал «абсолютной ложью». Он подчеркнул, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, «что органы внутренних дел будут проверять» эту информацию.
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