Трамп ушел с торжественной церемонии объявления указов, забыв их подписать

Президент США Дональд Трамп покинул церемонию подписания исполнительных указов, касающихся вопросов торговли, забыв подписать документы, пишет газета Hill.

На распространенной в СМИ видеозаписи видно, как Трамп зашел в Овальный кабинет для объявления указов, однако покинул помещение до подписания документов. Заметив это, вице-президент Майкл Пенс попытался догнать главу государства, однако Трамп не стал возвращаться. После этого Пенс вернулся к столу, взял документы и вышел из комнаты. Как отмечает издание, как правило, президент США подписывает законы в присутствии прессы в Овальном кабинете.

Как пишет издание, Трамп покинул кабинет, предположительно, после того, как один из репортеров задал главе государства вопрос о его бывшем советнике по национальной безопасности Майкле Флинне.

Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.