Открытие египетских ученых подтвердило новую версию смерти Тутанхамона

Египетские археологи, ведущие раскопки в провинции Эль- Минья, обнаружили уникальный артефакт, который говорит в пользу новой версии гибели фараона Древнего Египта Тутанхамона, правившего государством в 1332-1323 годах до н.э.

Летящий трон

"С находкой в Эль-Минье у ученых появилось фактическое подтверждение версии кончины Тутанхамона, которая до сих пор представлялась сомнительной", - заявил сегодня представитель Управления по делам древностей провинции Абдалла аль-Хемс. Он рассказал, что неподалеку от местечка Тель-эль-Амарна, где сохранились развалины древней столицы фараона-реформатора Эхнатона - города Ахетанона - было обнаружено захоронение его ближайшего советника, отвечавшего за безопасность и внутренний распорядок царской семьи. Рядом с его базальтовым саркофагом, украшенным разноцветными фресками, археологи нашли сработанный из ливанского кедра ящик, в который отдельно был положен древний "аппарат", по своей форме и конструкции практически полностью повторяющий современный двухколесный велосипед.

То, что этот механизм эпохи фараонов использовался для езды по твердой поверхности подтверждается и одной из надписей на саркофаге высокопоставленного вельможи, который при дворе Эхнатона считался приверженцем новых идей и опытным конструктором. "И сотворил он из колесницы летящий по земле трон, установив колеса друг за другом, и превратив сандалии в крутящиеся крылья бегущего во весь опор скакуна", - гласит иероглифическая фреска. Еще там упоминается, что этот предмет, был разработан "для ускоренного перемещения, а также и для развлечения и потехи как самого лучезарного фараона, так и его жен и детей".

Подтверждение гипотезы

Все сохранившиеся до наших дней элементы уникального "агрегата", в том числе несколько фрагментов треугольной рамы, ведущая звездочка и седло, изготовленное, предположительно, из кожи африканского буйвола, отправлены в специальную лабораторию МВД Египта. Там будет уточнено происхождение материалов, из которых был сделан велосипед, изобретенный в Ахетатоне более 3 тыс. лет назад.

Считается, что Тутанхамон, сын Эхнатона, занявший после отца трон правителя Древнего Египта, скончался от заражения крови, после того, как сломал левую ногу. Теперь специалисты получили доказательство первопричины этого заболевания: с практически 100% уверенностью можно утверждать, что у молодого фараона перелом ноги случился в результате падения с древнего велосипеда, который в ту пору являлся воплощением конструкторского гения, но был еще несовершенным и считался крайне опасным и травматичным средством передвижения.

Фараон XVIII династии Нового царства Тутанхамон вступил на царский престол в возрасте девяти лет. Он правил Древним Египтом около 10 лет и скончался, не достигнув и 20 лет. На стенах его усыпальницы, расположенной в Долине царей близ современного города Луксор, обозначены основные события его земной жизни. Среди других приводится и факт, что "правитель Верхнего и Нижнего Египта фараон Тутанхамон в 1330 году, в 12-й день месяца Пахен впервые самостоятельно проехал на велосипеде вокруг дворца в Ахетатоне" (12-й день древнеегипетского месяца Пахен соответствует 1 апреля по современному календарю - прим.ТАСС).