СМИ: Лидер КНДР тратит гигантские суммы на выпивку

Журналисты узнали о крупных расходах Ким Чен Ына на импортный алкоголь.

По данным СМИ, в прошлом году лидер КНДР пристрастился к американскому алкоголю

Десятки тысяч фунтов стерлингов тратит северокорейский лидер Ким Чен Ын только на то, чтобы не отказывать себе в привычке пить хороший алкоголь. По данным организации Trademap, на которую ссылается издание The Mirror, в основном лидер КНДР закупается выпивкой в Германии, Италии и Испании.

Но главная слабость Ким Чен Ына, как ни странно - это выпивка, выпускаемая под американскими марками. Так, по данным за 2016 год можно сделать вывод, что в Северной Корее впервые за много лет решили отойти от принципов бойкота США, закупив крупную партию Jim Beam и Jack Daniel's.