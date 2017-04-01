Байден увидел причину поражения Клинтон на выборах в отказе общаться со средним классом

Бывший вице-президент США Джо Байден косвенно обвинил Хиллари Клинтон в поражении на президентских выборах из-за того, что она "не могла поговорить с представителями среднего класса", сообщает CNN.

"Случилось так, что это была первая кампания, которую я могу вспомнить, где моя партия не говорила о том, что она всегда отстаивала интересы растущего среднего класса", - сказал Байден во время выступления в Университете Пенсильвании.

Отмечается, что основным сообщением кампании Клинтон стали антитрамповские лозунги.

Ранее Байден заявил, что смог бы одержать победу в президентской гонке 2016 года, если бы принял участие в ней.