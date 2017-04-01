CNN: американская разведка получила новую информацию об угрозе терактов на борту самолетов

Американская разведка и правоохранительные органы получили данные о том, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и другие террористические организации разработали новые методы размещения взрывчатки в портативных электронных устройствах. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телекомпании, в ходе проверки, проведенной экспертами ФБР , выяснилось, что такую взрывчатку не засекают некоторые из установленных в аэропортах приборов для сканирования багажа. Особую тревогу у американской разведки вызвала информация о том, что в распоряжении террористических группировок оказалось оборудование для проверки пассажиров и багажа, и они используют его для того, чтобы разработать наиболее изощренные методы маскировки взрывных устройств.

В частности, по данным CNN, террористы разработали метод закладки взрывчатки в полость корпуса переносного персонального компьютера на место батареи. При этом в компьютере сохраняется достаточный заряд для того, чтобы пройти проверку и включить устройство на пункте контроля багажа.

Как отметила телекомпания, именно с этим связан введенный в середине марта запрет пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Эта норма распространяется на всех пассажиров, вылетающих из этих аэропортов, вне зависимости от гражданства.