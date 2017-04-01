Разведка США раскрыла источник компромата на окружение Трампа

Председателю спецкомитета Конгресса США по разведке Дэвиду Нуньесу стала известна личность человека, создавшего и распространившего в медиа компромат на президента США Дональда Трампа и его окружение. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственный источник.

По данным Нуньеса, распространитель компромата на Трампа — это человек «очень хорошо известный и занимающий высокую позицию в мировом разведывательном сообществе». При этом, как утверждает источник, этот человек не является сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР)

О конкретных лицах, причастных к распространению компромата на Трампа, Нуньес узнал еще в январе этого года, утверждает телеканал. Источники из разведывательного сообщества предоставили Нуньесу серийные номера отчетов, в которых содержались факты о распространении компромата на Трампа. Разведчики также назвали Нуньесу как минимум одно имя из числа распространителей.

После этого Нуньес обратился в ФБР и АНБ с просьбой официально подтвердить или опровергнуть эти данные, однако получил отказ. Только в конце марта разведчики пригласили Нуньеса в кабинет Белого дома, оборудованный системой прослушки, где дали возможность ознакомиться с соответствующими документами.

«Главная проблема в этом случае является не только разоблачение имен частных граждан, но и то, что распространение этих имен является политической целью, не имеющей ничего общего с целями национальной безопасности или расследования вмешательства России в выборы», — заявил источник телеканала.

Что касается разоблачений и компромата на членов команды Трампа, то они не были получены из разведывательной информации о России или о разведывательных агентствах других стран. Тем не менее, источники телеканала считают появление компромата на Трампа в СМИ «подозрительным».

«Разоблачение не является чем-то беспрецендентным, но разоблачение...членов команда Трампа... в политических целях — это очень подозрительно. Оппозиция в некоторых спецслужбах, которые были близки к Обаме и Клинтонам, была очень сильной. После того, как Трамп был избран, они решили, что подорвут его президентство, выбивая их (членов команда Трампа. — RNS) по одному», — утверждает один из источников телеканала.