Россия в ООН рассказала, кто разжигал гибридную войну на Украине

Россия приняла в пятницу участие в организованной Украиной неформальной встрече в штаб-квартире ООН , посвященной проблеме гибридных войн. В ходе дискуссии второй секретарь постоянного представительства РФ при всемирной организации Станислав Алексаев ответил на очередную порцию обвинений относительно роли Москвы в конфликте в Донбассе, напомнив, с чего началось вооруженное противостояние.

Дипломат согласился с утверждением организаторов встречи о том, что наиболее важной стадией гибридной войны "является подготовительная стадия". "Это наглядно видно на примере соседней нам Украины", - отметил представитель РФ. Он обратил внимание на высказывания бывшего помощника госсекретаря США Виктории Нуланд , которая по итогам очередной поездки в Киев в декабре 2013 года "заявила, что ее страна потратила $5 млрд на "развитие демократии на Украине".

"Результаты известны: "демократия" вывела людей на майдан и поставила их перед ложным выбором между Востоком и Западом, - напомнил Алексаев. - Со сцены нужный ответ протестующим подсказывали видные европейские и американские политики, в том числе и сама Виктория Нуланд. А дальше по стандартному сценарию югославского Белграда (и любой другой цветной революции): те же боевики в масках, те же бульдозеры на главных улицах, те же лозунги, те же спонсоры. В феврале 2014 года это закончилось сменой режима и устранением от власти легитимно избранного президента Виктора Януковича ".

По его словам, "вполне объяснимо", что не все жители Украины захотели "мириться с антиконституционным переворотом", но в ответ новые киевские власти объявили террористами "всех несогласных жителей южных и восточных областей страны и начали против них военную операцию, а впоследствии - блокаду Донбасса".

"Все это сопровождается агрессивной цензурой в средствах массовой информации и законами ограничивающими использование родного для большинства на Украине русского языка. Вот что такое гибридная война. И ответственность за нее полностью лежит на официальном Киеве, который не желает слушать свой собственный народ", - заключил представитель РФ.

Попытка оправдать бездействие

Он объяснил предложение украинской стороны выработать определение термину гибридная война попыткой "оправдать собственное бездействие" и нежеланием "немедленно приступить к исполнению политической части минских договоренностей". По его словам, вместо того, чтобы выполнять соглашения, в Киеве "предпочитают называть гибридной войной любую собственную выдумку".

Как заявил дипломат, в случае продолжения дискуссии в ООН по этой теме "необходимо опираться на всю совокупность международного опыта". "В конце концов "патент" на гибридные войны принадлежит именно тем государствам, которые больше всех говорят о необходимости им противостоять", - подчеркнул он, напомнив о событиях в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Югославии, так называемой "арабской весне" и "цветных революциях" на постсоветском пространстве.

"Смена режимов - именно этой цели неизменно служили гибридные войны, в которых господствует логика "все средства хороши", - указал он. По его словам, эти средства включают прямую и скрытую поддержку оппозиционных движений, односторонние санкции, деятельность неправительственных организаций, подобных сирийским "Белым каскам" и манипуляцию информацией.