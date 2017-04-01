В Италии за отказ носить хиджаб родители обрили 14-летнюю дочь наголо

В Италии родители наказали 14-летнюю девушку за отказ носить мусульманский платок в публичных местах. Об этом в пятницу, 31 марта, пишет газета La Repubblica.

По ее данным, речь идет о семье выходцев из Бангладеш, она в течение нескольких лет жила пригороде Болоньи и соседи считали ее закрытой, однако не радикально исламской. Вместе с тем приезжие не привлекали внимание полиции и не были замечены в местных мечетях.

Когда мать восьмиклассницы узнала, что та по выходе из дома снимает хиджаб, а, вернувшись, вновь его надевает, то обрила ее наголо.

Об инциденте стало известно, когда школьница в таком виде пришла на занятие. Девушка рассказал о случившемся учителя, после чего школьная администрация обратилась в правоохранительные органы . Выяснилось, что родители не только заставляли троих дочерей носить традиционную мусульманскую одежду, но и выходить из дома в одиночку, а также общаться с представителями мужского пола. Отец и мать были обвинены в жестоком обращении с детьми.

Социальные службы изъяли девочек из семьи и поместили в безопасное место, которое не разглашается. Родители предстанут перед судом.

Мэр Болоньи назвал выбранное для девушки наказание «актом неприемлемого родительского авторитаризма». Представители мусульманской общины города также выступили с осуждением настолько радикальных единоверцев.