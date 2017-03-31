Главные события пятницы

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Песков оценил шансы России обогнать Илона Маска в космосе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может «достойно принимать участие в конкуренции» с компанией Илона Маска SpaceX.
Медведев отчитался о доходах
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за 2016 год. Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова заявила, что он подал декларацию о доходах, сообщает ТАСС.
В Москве разыскивают жену убийцы Вороненкова
Фото: ТАСС
Московские следователи разыскивают жену и ребенка убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Life со ссылкой на неназванный источник.
Несколько стран откажутся от "Евровидения" в случае недопуска России
Издание Oikotimes.com опубликовало письмо генерального директора европейского вещательного союза Ингрид Делтерне, адресованное премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В письме утверждается, что ряд стран откажутся от участия в «Евровидении», если Киев не допустит к конкурсу россиянку Юлию Самойлову.
"Республика это не осилит": Кадыров рассказал детали встречи с Медведевым
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым строительство второй очереди аэропорта Грозный. Об этом Кадыров рассказал на своей странице в Instagram.
Поставки SSJ-100 в Европу оказались под угрозой
Проблемы с сертификацией могут привести к прекращению экспорта самолетов SSJ 100 в Европу, в том числе для ирландской компании CityJet. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.
В Германии выпустили учебник с российским Крымом
Фото: фрагмент страницы учебника
Авторы учебника немецкого языка для мигрантов обозначили Крым как территорию России. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».
Плющенко объявил о завершении карьеры
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».
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