В Евросоюзе поддержали выход штатов из состава США

Жан-Клод Юнкер заявил, что поддержит независимость Огайо и Техаса в борьбе за независимость от Соединенных Штатов. Заявление главы Еврокомиссии передает телеканал CNBC

«Новый президент США радовался такому событию, как Brexit, и убеждает другие страны пойти по тому же пути. Что же, если он продолжит в том же духе, я сам буду продвигать независимость, например, штатов Огайо или Техас», - заявил Юнкер.

Свое заявление Юнкер сделал на конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте. 29 марта Великобритания начала процесс выхода из Европейского Союза (ЕС). Референдум по вопросу о выходе королевства из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что поддерживает британский народ в их решении. 24 марта Юнкер заявил, что в случае распада ЕС, на Балканах начнется новая война.