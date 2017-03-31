Фийон назвал Россию опасной

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что считает Россию опасной страной.

«Это опасная страна и мы должны тщательно рассмотреть стратегию, которую мы используем в отношении неё», — цитирует Фийона Bloomberg.

Также он отметил, что в России «политический режим не идентичен западной демократии».

Издание отмечает, что ещё в январе Фийон заявлял что было бы «наивно» думать, что Россию можно «поставить на колени» экономическими санкциями. Также он называл Россию «великой нацией».