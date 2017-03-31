RT заснял американских военных близ линии фронта в районе сирийской Ракки

RT удалось заснять американских военных близ линии фронта неподалёку от сирийской Ракки.

Кадры с военными США в сирийском городе Табка сняла корреспондент RT Лиззи Филан.

Боевые действия в рамках операции «Гнев Евфрата» по освобождению сирийской Ракки в настоящее время ведутся у крупнейшей плотины в Сирии — Табка.

На видеозаписи, сделанной возле плотины Табка, можно увидеть американского военнослужащего.

Отмечается, что представители Сирийской демократической армии (SDS) запретили корреспонденту RT дальнейшее осуществление видеосъёмки.

При этом в разговоре не под запись представители SDS заявляют, что в течение некоторого времени американские солдаты находились рядом с ними во время боевых действий против боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

В Пентагоне подтверждают присутствие своих военнослужащих под Раккой, однако утверждают, что солдаты участвуют в программе «train and assist» (обучение и помощь. — RT).

Ранее сообщалось, что спецподразделения ВС США готовят наступление на Ракку. * «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.