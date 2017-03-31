Отстранение Асада от власти более не является приоритетом Вашингтона

Вашингтон больше не считает отстранение Башара Асада от власти своим приоритетом. Это заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы больше не должны фокусироваться на сирийском президенте так, как это делала предыдущая администрация", — заявила Хейли. И пояснила: теперь главная цель США — найти способ достичь положительных изменений для народа Сирии. Ранее то же самое заявил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает телеканал "Россия 24".

Во время президентства Барака Обамы Вашингтон неоднократно заявлял, что Асад должен уйти.

Это вспомнил и российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что заявление Вашингтона по Асаду показывает не только отказ от политики Обамы, но и наконец признает силу сирийского президента.