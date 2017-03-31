СМИ: Клинтон имела доступ к секретной информации, покинув пост госсекретаря

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и шесть ее помощников имели доступ к секретной государственной информации даже после того, как она покинула пост госсекретаря США в 2013 году, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на республиканского сенатора от штата Айова Чака Грассли.

По данным телеканала, помощники Клинтон сохраняли доступ к засекреченным документам, даже когда Клинтон в апреле 2015 года выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах. Как сообщил сенатор, ассистенты Клинтон получили доступ к информации под предлогом работы над ее мемуарами. Однако Грассли отметил, что возможность проверить этот повод появилась, только когда администрация экс-президента Барака Обамы покинула Белый дом.

"Я неоднократно обращался к госдепартаменту с вопросами о том, было ли приостановлено или отозвано разрешение госсекретаря Клинтон и ее ассистентов, но администрация Обамы отказалась отвечать на мои вопросы", — заявил Грассли в письме от 30 марта нынешнему госсекретарю США Рексу Тиллерсону. По его словам, бывший госсекретарь Джон Керри проигнорировал его запросы в 2015 и 2016 годах.

Возглавляющий юридический комитет в сенате Грассли в четверг начал расследование этого вопроса. Его обеспокоенность вызвало прошлогодннее заявление директора ФБР Джеймс Коми о том, что Клинтон и ее помощники "крайне небрежны в обращении с очень конфиденциальной, засекреченной информацией". Грассли также утверждает, что "имеются свидетельства потенциальных нарушений правил, регламентирующих обращение с секретной информацией".

Ранее экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон подвергли резкой критике за то, что в работе в госдепартаменте она использовала личную почту и тем самым подвергала угрозе безопасность страны. Однако по итогам расследования ФБР Клинтон не были предъявлены обвинения. Тем не менее, этот факт, как считают многие аналитики, перетянул часть ее избирателей на сторону нынешнего президента США Дональда Трампа.