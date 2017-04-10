Маккейн возложил на администрацию Трампа частичную вину за химатаку в Идлибе

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Конгресса США республиканец Джон Маккейн завил, что Белый дом частично несет ответственность за атаку с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом он заявил в воскресенье, 9 апреля, в интервью телеканалу CBS.

По мнению Маккейна, к этому привело сделанное в конце марта, до случившегося, заявление о том, что отстранение президента Сирии Башара Асада от власти не является основным приоритетом Вашингтона, сделанное госсекретарем Рексом Тиллерсоном. «Я думаю, что на него, вероятно, можно частично возложить вину», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что не согласен с позицией Тиллерсона, согласно которой Соединенные Штаты должны сначала ликвидировать террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ) и только потом «иметь дело» с режимом Асада.

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Это было сделано после сообщений сирийской оппозиции о якобы применении лояльными Асаду силами химоружия в Идлибе, в результате чего погибли 80 человек и около 200 пострадали. Официальный Дамаск опровергает свою причастность к инциденту.