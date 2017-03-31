ФБР опубликовало ранее неизвестные снимки с места теракта 11 сентября

ФБР на официальном сайте обнародовало ранее не публиковавшиеся снимки, на которых запечатлен Пентагон после атаки террористов 11 сентября 2001 года.

Ведомство открыло доступ к архиву из 27 фотографий.

Пожар в здании Пентагона после теракта 11 сентября

Фото: FBI

На снимках видны обломки захваченного террористами самолета и оставленная им пробоина в здании минобороны США.

Обломки самолета, направленного террористами на Пентагон 11 сентября Здание Пентагона после теракта 11 сентября 2001 годаЗдание минобороны США после теракта 11 сентября 2001 года

На части фотографий запечатлена работа спасателей, пожарных и сотрудников ФБР.

Фото: FBI

11 сентября 2001 года смертники запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Капитолий или Белый дом.

Фото: FBI

Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Жертвами нападений стали 2974 человека.

В здание минобороны США врезался самолет Boeing 757 авиакомпании American Airlines, следовавший из Вашингтона в Лос Анджелес. Это произошло в 9.37 по местному времени. На борту были 58 пассажиров и шесть членов экипажа. Фото: FBI

В самом Пентагоне погибли 125 человек.

Фото: FBI

Фото: FBI

С 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота, с 2009 года эта дата также почитается как Общенациональный день служения и памяти.

Фото: FBI