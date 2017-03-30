Расмуссен не исключил признания Крыма в качестве «свободного образования»

Крым в будущем может быть признан «свободным образованием». С таким заявлением выступил экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс фог Расмуссен. Его слова передает РИА Новости

«Я бы не стал исключать возможность, что однажды в будущем обстоятельства позволят нам приветствовать Крым в качестве свободного образования: будь он интегрирован в состав Украины или каким-либо другим образом… Я не буду исключать возможность, что может возникнуть новая ситуация», — заявил Расмуссен.

Свое заявление бывший генсек НАТО сделал в Hudson Institute на конференции «Санкции США против РФ: оценка их влияния и издержки».

3 сентября 2016 года российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма «исторически закрыт» и «возврата к прежней системе не существует вообще». Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.