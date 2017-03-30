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Газета.Ru

Телеведущая Рози О'Доннелл посоветовала Меланье Трамп развестись

Телеведущая посоветовала Меланье Трамп развестись
Фото:
Американская телеведущая и актриса Рози О'Доннелл посоветовала первой леди США Меланье Трамп развестись с супругом, пишет Just Jared.
Отмечается, что Меланья написала сообщение в твиттере, «призвав всех не бояться потерпеть неудачу». Телеведущая ответила ей сообщением.
«Первой леди нужно развестись, взять сына и бежать», — написала О'Доннелл.
Трамп и О'Доннелл уже «враждовали» между собой: в конце прошлого года телеведущая извинялась перед первой леди за репост видео, где утверждалось, что ее сын Бэррон страдает аутизмом.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил Меланью открыть ему секрет повышения рейтинга.
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