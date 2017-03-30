Телеведущая Рози О'Доннелл посоветовала Меланье Трамп развестись

Американская телеведущая и актриса Рози О'Доннелл посоветовала первой леди США Меланье Трамп развестись с супругом, пишет Just Jared.

Отмечается, что Меланья написала сообщение в твиттере, «призвав всех не бояться потерпеть неудачу». Телеведущая ответила ей сообщением.

"I urge you to not be afraid to fail - as failure will never have the power to define you, as long as you learn from it." -@FLOTUS — Melania Trump (@FLOTUS) 29 марта 2017 г.

«Первой леди нужно развестись, взять сына и бежать», — написала О'Доннелл.

Трамп и О'Доннелл уже «враждовали» между собой: в конце прошлого года телеведущая извинялась перед первой леди за репост видео, где утверждалось, что ее сын Бэррон страдает аутизмом.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил Меланью открыть ему секрет повышения рейтинга.