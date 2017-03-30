Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен может одержать победу на выборах благодаря высокой неявке. С таким заявлением выступил ученый Серж Галам. Его слова приводит издание Politico

«Я не делаю прогнозов и не говорю, что подобный результат неизбежен. Я всего лишь указываю, что есть существенная вероятность того, что Ле Пен одержит победу, несмотря на данные опросов», - заявил Галам.

По словам Галама, процент неявки избирателей на выборах во Франции может составить 30%. Ученый поясняет, что при показателях 41% голосов за Ле Пен и 59% - за ее оппонента, лидер правой партии «Национальный фронт» имеет такие же шансы на победу, как и ее соперник. Для победы ей необходимо, чтобы явка ее избирателей во втором туре голосования составила 90%, а ее соперника – 70%. По словам Галама, сторонники Ле Пен более мотивированы прийти на избирательные участки, чем граждане, поддерживающие бывшего министра экономики Эммануэля Макрона и бывшего министра труда Франсуа Фийона. Серж Галам летом 2016 года предсказал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Выборы главы государства во Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. Согласно результатам соцопросов, если бы выборы президента Франции прошли 23 марта, за Ле Пен в первом туре голоса отдали бы 25% французов. Такой же процент голосов получил бы и Макрон. Во втором туре лидера «Национального фронта» поддержали бы 37% граждан, тогда как основатель движения «На марше» одержал бы победу с результатам в 67%. Опрос проводился службой OpinionWay.