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НАТО назвало самый спокойный для отношений с Россией регион
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Арктика - это регион, в котором у альянса меньше всего трений и напряженности с Россией, назвав ее местом, где страны сотрудничают. «Хотя мы видим наращивание вооруженных сил в некоторых районах Арктики, все же это регион, где мы видим сотрудничество», - передает его слова «Интерфакс».
Он также высоко оценил деятельность Арктического совета, в который входят Россия, США, Канада, Дания и Норвегия.
Между тем, главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти в среду заявил, что его тревожит военная деятельность России на Крайнем Севере.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что все страны имеют право работать в Арктике, и выступил за сохранение этого региона как пространства для диалога.
Отметим, что статус арктических пространств долгое время является предметом спора между США, Канадой, Россией, Данией, Швецией, Норвегией и Финляндией.
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