НАТО назвало самый спокойный для отношений с Россией регион

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Арктика - это регион, в котором у альянса меньше всего трений и напряженности с Россией, назвав ее местом, где страны сотрудничают. «Хотя мы видим наращивание вооруженных сил в некоторых районах Арктики, все же это регион, где мы видим сотрудничество», - передает его слова «Интерфакс».

Он также высоко оценил деятельность Арктического совета, в который входят Россия, США, Канада, Дания и Норвегия.

Между тем, главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти в среду заявил, что его тревожит военная деятельность России на Крайнем Севере.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что все страны имеют право работать в Арктике, и выступил за сохранение этого региона как пространства для диалога.

Отметим, что статус арктических пространств долгое время является предметом спора между США, Канадой, Россией, Данией, Швецией, Норвегией и Финляндией.