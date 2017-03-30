Российско-китайское сотрудничество испугало США

Российско-китайский проект дальнемагистрального самолета угрожает авиационной промышленности Соединенных Штатов. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра RAND. Об этом сообщает РИА Новости

«Беспокойство в отношении конкурентоспособности США должно по-прежнему быть сосредоточено на совместных предприятиях, связанных с (первым китайским национальным пассажирским авиалайнером — прим. Рамблер/новости) C919, или на будущих проектах крупных коммерческих самолетов, как, например, создание широкофюзеляжного самолета с русскими», — говорится в докладе.

Исследование было проведено для Комиссии конгресса по обзору отношений США и Китая в сферах экономики и безопасности. В докладе отмечается, что правительству стоит сохранить в том или ином виде вето в отношении соглашений о покупке или продаже национальных авиакомпаний.