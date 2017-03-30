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Российско-китайское сотрудничество испугало США
Российско-китайский проект дальнемагистрального самолета угрожает авиационной промышленности Соединенных Штатов. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра RAND. Об этом сообщает РИА Новости.
«Беспокойство в отношении конкурентоспособности США должно по-прежнему быть сосредоточено на совместных предприятиях, связанных с (первым китайским национальным пассажирским авиалайнером — прим. Рамблер/новости) C919, или на будущих проектах крупных коммерческих самолетов, как, например, создание широкофюзеляжного самолета с русскими», — говорится в докладе.
Исследование было проведено для Комиссии конгресса по обзору отношений США и Китая в сферах экономики и безопасности. В докладе отмечается, что правительству стоит сохранить в том или ином виде вето в отношении соглашений о покупке или продаже национальных авиакомпаний.
Согласно подписанному в 2014 году меморандуму, широкофюзеляжный российско-китайский лайнер будет разрабатываться вместе с компанией Commercial Aircraft Corporation of China. Самолет планируется создать к 2025-2027 годам. Стоимость проекта оценивается в 13-20 миллиардов долларов. По замыслу авторов проекта, новый лайнер сможет конкурировать с Airbus и Boeing.
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