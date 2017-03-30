«Предатели» поневоле: сколько «заробитчане» привозят на Украину из России

Миллионы украинцев, работающих в России, на родине могут оказаться вне закона. Более того – ее изменниками. Экс-предводитель запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош потребовал признать этих людей предателями и закрыть им обратный въезд на Украину.

В представлении радикала, «если бы у "заробитчан" была национальная гордость», они бы не поехали в Россию, а работали бы на Украине. Или, если так нужны деньги, то в Польше или на Западе.

«Имеешь гордость - работай в Украине или езжай на Запад. С ним мы не воюем. Ехать в Россию – это коллаборация», – заявил Ярош в интервью журналу «Країна».

До этого отказаться от таких граждан власти Украины призывал скандальный депутат Рады Владимир Парасюк , заявляя, что тем, кто отправляется на работу в Россию, «лучше сразу ехать с вещами и не возвращаться».

Однако для порядка пяти миллионов украинцев работы в родной стране нет. С другой стороны - деньги, которые трудовые мигранты переводят домой, составляют до 6 процентов ВВП и в значительной степени формируют доходную часть бюджета Украины. При этом, в отличие от средств МВФ , эти деньги - не кредиты, их не придется возвращать.

В 2016 году «заробитчане» перевели на родину порядка семи миллиардов долларов. Из них три миллиарда поступили из России. И это только по официальным переводам через платежные системы. В реальности сумма может быть в три раза выше - до 10 миллиардов долларов в год.

Выходит, те, кто призывают объявить украинцев, работающих в России, вне закона, по сути, предлагают нанести еще один удар по экономике страны.

При этом экономика страны и так близка к краху, а обсуждение вопроса по предоставлению Украине очередного транша в миллиард долларов МВФ отложил на неопределенный срок.

Подкосит ли финансовую стабильность Украины запрет ездить на заработки в Россию? Сможет ли Украина выжить без западных займов? И что Запад требует от нее взамен? Ответы в программе «Процесс» с Наданой Фридрихсон. Смотрите в четверг, 30 марта, в 21.35 на телеканале «Звезда».