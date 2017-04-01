США принимают председательство в Совбезе, угрожая сократить финансирование ООН

Соединенные Штаты принимают председательство в Совете Безопасности ООН . Руководить работой ключевой структуры всемирной организации впервые будет Никки Хейли , занимающая должность постоянного представителя США менее трех месяцев, но уже запомнившаяся своей критикой в адрес ООН.

Она входит в число представителей новой американской администрации, которые открыто выступают за сокращение финансирования ООН. В середине марта Хейли заявила, что организация "тратит больше денег, чем должна, и это во многом накладывает значительно большее бремя на Соединенные Штаты, чем на другие страны".

В настоящее время США покрывают свыше 22% регулярного бюджета ООН, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, стоимость которых оценивается в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на всемирную организацию и ее программы около $10 млрд. Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что американская администрация намерена урезать эту сумму более чем на $1 млрд. Обсуждаемый сейчас в американском Конгрессе проект бюджета США предусматривает сокращение финансирования ООН, в том числе ее миротворческой деятельности и программ по борьбе с последствиями изменения климата, однако конкретных сумм в документе не приводится.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в прошлом месяце с тревогой отозвался о планах Вашингтона, предупредив, что резкое сокращение финансирования организации может помешать ее реформированию. При этом он выразил готовность обсуждать с Соединенными Штатами меры по повышению эффективности ООН.

Приоритеты - миротворческие операции и права человека

Программа работы Совбеза под председательством США будет согласована 3 апреля. В тот же день Хейли даст первую полноценную пресс-конференцию в штаб-квартире ООН. В течение месяца ожидается серия регулярных встреч, посвященных ситуации в Сирии, и ежеквартальные дебаты по ближневосточному урегулированию, в ходе которых основное внимание будет приковано к палестино-израильскому конфликту. Кроме того, Совету предстоит продлить миротворческие миссии в Гаити и Западной Сахаре.

Одним из центральных мероприятий американского председательства обещает стать намеченное на 6 апреля заседание по теме миротворческой деятельности ООН, на котором с докладом выступит Гутерриш. Кроме того, в течение месяца США планируют провести дебаты, посвященные взаимосвязи между нарушениями прав человека и возникновением вооруженных конфликтов. Выступая 29 марта в нью-йоркском Совете по международным отношениям, Хейли назвала эти темы приоритетными для своей страны в ООН.

По словам дипломата, Совбезу необходимо осознать, насколько серьезным вызовом являются нарушения прав человека. "От этого зависят мир и безопасность, поддерживать которые поручено Совету Безопасности. Факт в том, что мира и безопасности невозможно добиться в отрыве от прав человека. Раз за разом мы видим, что нарушения прав человека являются не побочным эффектом вооруженного конфликта, а его причиной", - утверждала Хейли.

Говоря о миротворческой деятельности, она анонсировала проведение "стратегического обзора" миссий ООН. "На миротворчество уходит основная доля бюджета ООН. В нашем обзоре мы определим, какие миссии нуждаются в структурных реформах, установим, какие необходимо усилить, какие - реструктурировать, а какие - сократить", - сказала постпред США.

Следующий председатель - Уругвай

СБ ООН состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных - Великобритании, Китая, России, США и Франции. Каждый из них обладает правом вето, позволяющим блокировать принятие резолюций. Остальной состав ежегодно обновляется наполовину. Согласно Уставу ООН, СБ несет ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны - члены ООН.

Представленные в Совбезе государства возглавляют его работу поочередно в английском алфавитном порядке. Председательство страны в СБ длится в течение одного календарного месяца. В марте работой Совета руководила Великобритания, а в мае председательство примет Уругвай. Очередь России наступит в следующем году.