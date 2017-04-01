В ДНР и ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия

Украинские военные неоднократно нарушали режим перемирия, вступивший в силу с полуночи субботы, 1 апреля. Об этом, как передает «Интерфакс», заявили в силовых ведомствах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Со стороны Украины перемирие было нарушено неоднократно», — сообщил журналистам представитель Минобороны ДНР.

В свою очередь, в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные лишь немного более часа соблюдали режим прекращения огня на линии соприкосновения. По словам собеседника агентства, в 01:20 субботы, 1 апреля, вооруженные силы Украины с направления поселка Луганское обстреляли позиции Народной милиции в районе поселка Калиновка. Огонь велся из минометов калибра 82 миллиметра, гранатомета и стрелкового оружия.

Ранее в ДНР и ЛНР заявляли, что режим тишины в Донбассе в целом соблюдается.

29 марта представитель России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов сообщил о согласованном членами группы прекращении огня на юго-востоке Украины с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками.