В США испугались конкуренции с проектом российско-китайского авиалайнера

Американские эксперты считают совместный российско-китайский проект по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета угрозой для конкурентоспособности авиационной индустрии США, говорится в докладе специалистов американского исследовательского центра RAND.

Отчет был подготовлен для Комиссии конгресса по обзору отношений США и Китая в сфере экономики и безопасности (U.S. China Economic and Security Review Commission). В целом отчет посвящен изучению увеличения китайского инвестирования в авиационный сектор США за последние десять лет. В документе говорится, что это вызывает беспокойство, поскольку это инвестирование может поставить под угрозу национальную безопасность и конкурентоспособность США.

"Беспокойство в отношении конкурентоспособности США должно по-прежнему быть сосредоточено на совместных предприятиях, связанных с (первым китайским национальным пассажирским авиалайнером — ред.) C919, или на будущих проектах крупных коммерческих самолетов, как, например, создание широкофюзеляжного самолета с русскими", — говорится в заключении отчета.

В тексте отчета говорится, что если страна по-прежнему управляет национальными авиакомпаниями, то правительство обычно сохраняет какую-либо форму прямого вето в отношении соглашений о покупке или продаже. Даже если авиакомпании являются независимыми, правительство может создать целевой тариф, который может отменить любую сделку. Исторической практикой для правительств обычно является попытка добиться какой-либо экономической торговой компенсации. Например, роли поставщика для какой-либо составляющей самолета или стороны, осуществляющей региональное обслуживание самолета.

25 июня 2016 года правительства России и Китая подписали в Пекине соглашение по совместной реализации программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.