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Госдеп готов был похоронить Клинтон 7 лет назад
Фото: ТК "Звезда"
Государственный департамент США готовился к похоронам Хиллари Клинтон в 2010 году. Об этом свидетельствуют письма ведомства, опубликованные в интернете. Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Все необходимо спланировать, пока она с нами», - говорится в письме от 23 февраля 2010 года, адресованном помощнице Клинтон Абедин Каприсии Маршалл.
Маршалл занимала должность главы протокола Государственного департамента, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем. В публикации также отмечается, что незадолго до этого письма супруг Хиллари Клинтон, бывший президент США Билл Клинтон, перенес операцию на сердце. 29 марта правительственная контрольная группа Judicial Watch опубликовала 1184 страницы документов Госдепа.
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