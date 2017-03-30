Госдеп готов был похоронить Клинтон 7 лет назад

«Все необходимо спланировать, пока она с нами», - говорится в письме от 23 февраля 2010 года, адресованном помощнице Клинтон Абедин Каприсии Маршалл.

Маршалл занимала должность главы протокола Государственного департамента, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем. В публикации также отмечается, что незадолго до этого письма супруг Хиллари Клинтон, бывший президент США Билл Клинтон , перенес операцию на сердце. 29 марта правительственная контрольная группа Judicial Watch опубликовала 1184 страницы документов Госдепа.