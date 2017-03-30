Савченко появилась в Берлине в коротком платье и на каблуках

28 и 29 марта депутат Верховной рады Надежда Савченко посетила Берлин, где остановилась в пятизвездочном отеле Westin Grand в самом центре города. Во время поездки она кардинально изменила свой имидж. По столице Германии Савченко ходила на каблуках и в коротком платье, сообщает Deutsche Welle.

Для встреч Савченко выбрала короткое темно-синее платье, легкое голубое пальто и туфли на пятисантиметровых каблуках.

В Берлине депутат провела несколько встреч с экспертами, политиками, журналистами и правозащитными организациями. Но позже в приватной беседе за чашкой кофе на берегу реки Шпрее она призналась, что устала от политики. «Я летать хочу», - сказала Савченко.

Ранее в марте Надежда Савченко появилась в эфире телеканала News one с макияжем, чем сильно удивила общественность. Депутат накрасила глаза тенями, губы яркой помадой и надела женственную зелёную блузку.

На прошлой неделе нардеп появилась в сессионном зале Верховной рады в пуховике и туфлях на высоких каблуках.