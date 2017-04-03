Вучич пообещал развивать связи с Россией и Китаем

Премьер-министр Сербии Александр Вучич, одержавший победу на выборах президента, заявил, что граждане страны, проголосовавшие за него, поддерживают налаживание отношений с Россией и Китаем, передает Reuters.

"Для меня важно, что эти выборы продемонстрировали, что подавляющее большинство граждан Сербии одобряет продолжение пути в ЕС, при поддержании тесных связей с Китаем и Россией", - сказал он.

Ранее сообщалось. что премьер-министр Сербии Александр Вучич победил на президентских выборах.

По предварительным данным, Вучич набрал 58% голосов.