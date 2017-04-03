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Вучич пообещал развивать связи с Россией и Китаем
Премьер-министр Сербии Александр Вучич, одержавший победу на выборах президента, заявил, что граждане страны, проголосовавшие за него, поддерживают налаживание отношений с Россией и Китаем, передает Reuters.
"Для меня важно, что эти выборы продемонстрировали, что подавляющее большинство граждан Сербии одобряет продолжение пути в ЕС, при поддержании тесных связей с Китаем и Россией", - сказал он.
Ранее сообщалось. что премьер-министр Сербии Александр Вучич победил на президентских выборах.
По предварительным данным, Вучич набрал 58% голосов.
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