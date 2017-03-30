Саакашвили дважды оконфузился на Мальте

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дважды попал в неловкую ситуацию во время конгресса «Европейской народной партии» на Мальте. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает «Обозреватель».

По информации издания, сначала политик занял не свое место — на сделанном в ходе конгресса фото видно, что на столе, за которым сидит Саакашвили, стоит табличка лидера голландской партии «Христианско-демократический призыв» Сибранда ван Хаерсмы Бума. Отмечается, что Саакашвили, расположившийся за президентом Украины Петром Порошенко , так и не понял, что уселся не «по протоколу», и организаторам пришлось поменять табличку.

Однако на этом конфузы не закончились. Как передает «Обозреватель», в документе регистрации участников конгресса бывший одесский губернатор, а ныне лидер созданной им украинской партии «Рух новых сил» оказался записан как председатель грузинской партии «Единое национальное движение».

Саакашвили неоднократно давал поводы посмеяться над собой. Так, 20 марта 2016 года в Днепропетровске (переименован Верховной Радой Украины в Днепр) он вышел на трибуну Антикоррупционного форума с заправленной в носок штаниной. Пользователи соцсетей в комментариях к соответствующему фото предположили, что чиновник приехал на форум на велосипеде.

В августе 2015-го Саакашвили стал героем фотожаб после того, как появился на торжественном мероприятии в плохо сидящем на нем костюме. Некоторые высказали предположение, что он «надел штаны задом наперед».

Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. С 2004 по 2013 год Саакашвили был президентом Грузии.