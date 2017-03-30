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МВФ рассмотрит выделение Украине транша в $1 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит выделение Украине транша в $1 млрд.
Об этом говорится в документе, разосланном членам совета директоров.
«Рассмотрят в понедельник, 3 апреля», – цитирует «РИА Новости» источник в фонде.
Ранее МВФ переносил рассмотрение этого вопроса.
Программа финансовой помощи Украине предусматривает выделение $17,5 млрд в течение четырех лет. 7,7 млрд уже получены и в этом году Украина надеется получить $5,4 млрд.
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