МВФ рассмотрит выделение Украине транша в $1 млрд

Об этом говорится в документе, разосланном членам совета директоров.

«Рассмотрят в понедельник, 3 апреля», – цитирует «РИА Новости» источник в фонде.

Ранее МВФ переносил рассмотрение этого вопроса.

Программа финансовой помощи Украине предусматривает выделение $17,5 млрд в течение четырех лет. 7,7 млрд уже получены и в этом году Украина надеется получить $5,4 млрд.