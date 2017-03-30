СМИ: НАТО ищет статистов на роль «русских» для учений

Сотрудничающее с НАТО и армией США немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH начало поиск статистов на роль «русских» для учений. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство.

Актёры, которые будет играть мирных российских жителей, нужны для учений на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии.

Отмечается, что статисты будут играть за €88-120 в день «фермеров или владельцев магазинов», нося при этом специальные жилеты с инфракрасными датчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских пострадало в ходе «боевых действий».

Ранее агентство Optronic HR GmbH.нанимало массовку преимущественно для учений, приближенных к условиям Афганистана. Для какого именно сценария понадобились «русские», агентство не уточняет.

Сообщается, что первый раунд учений состоится с 28 апреля по 15 мая. Маневры пройдут на американском полигоне Хоэнфельс (Hohelfels) в Баварии.