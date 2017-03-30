Иванка Трамп будет работать в Белом доме без зарплаты

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что она будет в Белом доме выполнять роль советника главы государства на неоплачиваемой основе. Об этом сообщает The New York Times.

"Я слышала, что у некоторых есть озабоченность из-за того, что я буду советником президента, но буду добровольно соблюдать все правила этики, и я вместо этого буду служить в качестве неоплачиваемого работника в офисе Белого дома при условии соблюдения всех тех же правил, что (соблюдают) и другие федеральные госслужащие", - заявила Иванка.