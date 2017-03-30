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Иванка Трамп будет работать в Белом доме без зарплаты
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что она будет в Белом доме выполнять роль советника главы государства на неоплачиваемой основе. Об этом сообщает The New York Times.
"Я слышала, что у некоторых есть озабоченность из-за того, что я буду советником президента, но буду добровольно соблюдать все правила этики, и я вместо этого буду служить в качестве неоплачиваемого работника в офисе Белого дома при условии соблюдения всех тех же правил, что (соблюдают) и другие федеральные госслужащие", - заявила Иванка.
Ранее Politico со ссылкой на юриста Иванки Джейми Горелика сообщало, что она получит личный кабинет в Белом доме, а также доступ к секретной информации.
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