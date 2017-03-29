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Шон Спайсер попросил журналистку "не качать головой"

Шон Спайсер попросил журналистку «не качать головой»
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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер попросил одного из журналистов во время брифинга "прекратить качать своей головой", сообщает Associated Press.
Отмечается, что на вопрос журналистки Эйприл Райан о налаживании связей с экс-госсекретарем Кондолизой Райс, Спайсер назвал ее "одержимой" проецированием собственного образа на Белый дом и попросил ее "не качать головой".
Ранее сообщалось, что Спайсер раскритиковал манеру освещения журналистами новостей о "прослушке" Трампа.
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