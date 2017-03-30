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При взрыве в Багдаде погибли 17 человек
В результате взрыва грузовика на блокпосту у южного въезда в иракский Багдад погибли 17 человек, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
По предварительным данным, грузовик был начинен взрывчаткой. Рядом с ним находились другие машины, некоторые из которых после взрыва загорелись. Правоохранители добавили, что еще 60 человек получили ранения.
Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
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