При взрыве в Багдаде погибли 17 человек

В результате взрыва грузовика на блокпосту у южного въезда в иракский Багдад погибли 17 человек, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

По предварительным данным, грузовик был начинен взрывчаткой. Рядом с ним находились другие машины, некоторые из которых после взрыва загорелись. Правоохранители добавили, что еще 60 человек получили ранения.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.