Космическая туристическая капсула Blue Origin: взгляд изнутри

Интерьер получился довольно стандартный. В конце концов, трудно придумать некий необычный дизайн для небольшой космической капсулы. Ее форма и размеры идентичны другим космическим капсулам подобного рода (из-за физических ограничений космических полетов), но у дизайна New Shepard есть несколько примечательных особенностей.

"У каждого сидения есть окно", - пишет Джефф Безос , Окна - это обычно слабое место в конструкции корпуса любого космического корабля. Например, у SpaceX есть лишь несколько маленьких иллюминаторов. Но главная торговое предложение Blue Origin для космических туристов - это вид на космос, поэтому в дизайне капсулы предусмотрены шесть больших окон. "Самых больших окон, когда-либо сделанных для космоса", - замечает Безос. Компания, несомненно, потратила немало денег и времени, гарантируя их прочность и безопасность. А в кресла встроены мониторы, на которых можно отслеживать траекторию полета. А потом, наверное, там же можно будет посмотреть фильмы или телесериалы, как в самых обычных самолетах.

Если вам не терпится купить билеты на этот рейс, то придется скопить круглую сумму. Blue Origin еще не выпустила официальный прайслист, но по предварительным оценкам цена за рейс будет находиться где-то в районе 250 000 долларов. Большие окна много стоят.