Трамп: Меланья должна дать мне совет по повышению популярности

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к первой леди страны Меланье Трамп за советом по поводу повышению рейтинга популярности.

«Мне не стоит этого говорить, но её рейтинги взлетели до небес на прошлой неделе. Что это было?… Она должна открыть мне свой секрет», — цитирует Трампа Politico.

Во время выступления на церемонии вручения награды госдепартамента США International Women of Courage Award Трамп также отметил, что Меланья проделала хорошую работу.

Согласно последним рейтингам, 52% американцев имеют благоприятное мнение о первой леди США Меланье Трамп.

20 марта опрос показал минимальный рейтинг Трампа с начала его президентства.