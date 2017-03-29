Меркель рассказала, при каком условии готова покинуть пост канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель может уйти в отставку, если необходимость идти на компромиссы на работе приведет к "продолжительной деформации" ее личности, пишет издание Die Welt.

Об этом Меркель заявила на презентации книги под названием "Позиция — это сила" бывшего министра юстиции ФРГ Сабины Лойтхойссер, отмечает издание. Вопрос был задан на фоне обсуждения проблемы государственных интересов и личных свобод граждан. С точки зрения канцлера ФРГ, в свете террористической угрозы люди справедливо ожидают, что государство обеспечит их безопасность, но будет при этом заботиться о свободе личности.

По словам канцлера, политик всегда должен задавать себе вопрос: "Насколько далеко я готов зайти в поисках компромисса?". Однако свой предел она назвать отказалась, отметив, что "уходить в отставку пока не собирается", сообщается в статье.