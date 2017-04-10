«За горизонт»: социальный проект Samsung для тех, кто не видит

Samsung Mobile представляет документальное кино о том, что в этой жизни свои возможности каждый определяет сам. Фильм «За горизонт» рассказывает о необычном путешественнике, который вышел за рамки стереотипов, увидел красоту окружающего мира и показал её каждому при помощи фотографий.

Главный герой – 29-летний уроженец Екатеринбурга Александр Журавлев . Это творческий, общительный, активный человек. Он самостоятельно много путешествует по России, был в Индии, ездил в Европу. Он любит природу и с удовольствием фотографирует окружающий мир во время прогулок со своим псом. Кажется, что в этом нет ничего необычного, пока мы не узнаём, что Александр — инвалид по зрению. Слепой.

Он перестал видеть в 11 лет, его остаточное зрение составляет всего 2%. Это значит, что он различает цвета, видит свет и линию горизонта. Всей своей жизнью он доказывает, что рамки вокруг нас ставим мы сами, а шагнуть за горизонт — задача, с которой в силах справиться любой человек.

Александр не видит то, что фотографирует, но он слышит красоту, ощущает кончиками пальцев хрупкость мира, чувствует кожей искренность каждого мгновения. Он верит, что своими фотографиями он может вдохновить людей посмотреть на мир вокруг. И он верит, что все люди, как и он сам, могут стать зрячими. Могут по-настоящему увидеть свои собственные жизни и возможности: начнут путешествовать, осваивать новые хобби, пробовать новую еду, читать книги — смогут жить в полную силу.

Компания Samsung не только дала проекту жизнь, но и стала основным технологическим и информационным партнёром кампании. Все фотографии для проекта сделаны при помощи камеры смартфона Samsung Galaxy S7 edge и экшн-камеры Gear 360. Фильм «За горизонт» размещен на официальном Youtube-канале Samsung. Фрагменты фильма также будут транслироваться на фасаде здания НИИ «Гидропроект» в Москве, который представляет собой крупнейший в Европе интерактивный видеоэкран в виде смартфона Samsung.

Партнером кампании выступает сервис Shazam. Любой может «пошазамить» здание Гидропроекта и получить полную информацию о проекте, посмотреть фильм «За горизонт» и галерею панорамных фотографий, сделанных Александром Журавлёвым.

Также на сайте проекта можно пройти по следам путешествий Александра и увидеть его фотографии в двух вариантах: так, как видит их объектив камеры, и так, как видит их сам автор.

Все фотографии можно купить. К каждой из них прилагается благодарственное письмо, а все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Белая трость», который помогает слепым людям в социальной адаптации. Финалом кампании станет фотовыставка в Москве. С помощью очков виртуальной реальности посетители увидят фотографии автора в формате 360, а также смогут посмотреть на них глазами человека с нарушениями зрения.