Киев обвинил российских пранкеров в попытке позвонить президенту Польши от имени Порошенко

«Российские спецслужбы пытались от имени Украины организовать вечером звонок Анджею Дуде. Так называемые пранкеры не знали, что разговор уже прошёл, и канцелярия президента Польши находится в постоянной координации с администрацией президента Украины», — написал Цеголко в Facebook.

По его словам, это свидетельствует о «российском следе» в деле обстрела генконсульства Польши в Луцке.