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Киев обвинил российских пранкеров в попытке позвонить президенту Польши от имени Порошенко
Фото: ресс-служба президента Украины
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко обвинил российские спецслужбы в попытке позвонить польскому лидеру Анджею Дуде от имени Петра Порошенко.
«Российские спецслужбы пытались от имени Украины организовать вечером звонок Анджею Дуде. Так называемые пранкеры не знали, что разговор уже прошёл, и канцелярия президента Польши находится в постоянной координации с администрацией президента Украины», — написал Цеголко в Facebook.
По его словам, это свидетельствует о «российском следе» в деле обстрела генконсульства Польши в Луцке.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения России в нападении на генконсульство Польши в Луцке.
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