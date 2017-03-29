Консульства Польши на Украине приостановили работу

Все польские консульства на Украине не будут работать 29 марта из-за обстрела диппредставительства Польши в Луцке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя консульского отдела в Луцке.

«Консульство не работает, вообще польские консульства на Украине не работают сегодня в связи с инцидентом», - заявил собеседник агентства. По его словам, пока неизвестно, откроются ли консульства на следующий день, 30 марта.

Дипломат подтвердил, что консульство в Луцке было обстреляно из гранатомета. Он заявил, что снаряд попал в крышу здания, а 20-ю сантиметрами ниже находится квартира, в которой живут польские дипломаты.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 марта в здании генконсульства Польши в Луцке взорвалась реактивная противотанковая граната. В результате случившегося никто не пострадал. У здания повреждена часть крыши и разбиты окна. После этого МИД Польши вызвал украинского посла и пообещал направить Киеву ноту протеста.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся «провокацией» и «подлостью против дружбы Украины с Польшей». Президент Украины Петр Порошенко «решительно осудил» обстрел консульства и поручил принять срочные меры для расследования инцидента.

В феврале неизвестные написали «Наша земля» на заборе польского генконсульства во Львове и забросали фасад здания бутылками с красной краской. Украинская полиция завела уголовное дело о хулиганстве. В МИД Украины усмотрели в случившемся «заинтересованность третьей стороны».