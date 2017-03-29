На северо-западе Украины обстреляли генконсульство Польши

Неизвестные обстреляли генеральное консульство Польши в городе Луцк Волынской области на северо-западе Украины. Об этом в среду, 29 марта, сообщает volyn24.com.

По данным портала, инцидент произошел 29 марта около 00:30 местного времени по адресу Дубенская улица, дом 22б. Взрыв услышала охрана дипломатического учреждения.

«В крыше помещения консульства со стороны улицы Глушец — дыра, окно под этим местом разбито. Очевидно, именно в это окно целились. Судя по величине отверстия в крыше, предполагается, что стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения"», — говорится в публикации.

Там также отмечается, что ставшее целью злоумышленников помещение — служебное, в момент обстрела там никого не было. «Семья консула живет в другом крыле здания. Помещение охраны — этажом ниже», — уточняется в заметке.

Вице-консул Кшиштоф Савицкий подтвердил факт обстрела. Он добавил, что в результате никто не пострадал.

На месте происшествия для проведения оперативной работы выезжали правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняются.