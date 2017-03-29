NBC: глава Нацкомитета демократов предписал уйти в отставку всем сотрудникам

Председатель Национального комитета Демократической партии (НДКП) Том Перес направил всем сотрудникам этой организации письма с предписанием уйти в отставку. Об этом сообщил во вторник американский телеканал NBC.

По сведениям его источников, персонал комитета должен уволиться в течение месяца. Перес намерен реформировать НДКП, в настоящее время он проводит собеседования с лицами, которые могут быть приняты в эту организацию. О новых назначениях и структурных изменениях могут объявить в течение нескольких недель.

Перес был избран председателем комитета в феврале. Он заверил тогда, что намерен сплотить партию демократов и подчеркнул, что это станет "самым страшным кошмаром" для президента США - республиканца Дональда Трампа

НДКП оказался в центре скандала в июле прошлого года, когда на сайте организации WikiLeaks были выложены в открытый доступ более 19 тыс. посланий по электронной почте и более 8 тыс. других документов, в том числе, переписка ключевых деятелей комитета, похищенные хакерами. В результате занимавшая в то время пост председателя НДКП Дебби Вассерман Шульц ушла в отставку, поскольку из документов следовало, что члены комитета активно искали способы поддержать Клинтон во время первичных выборов, а также дискредитировать сенатора Берни Сандерса , ее конкурента в борьбе за пост официального кандидата партии на пост президента США.