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Премьер-министр Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство.
Ранее сообщалось, что ожидается, что 29 марта премьер Британии заявит о начале реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, согласно которой Британия может добровольно покинуть ЕС. Также в среду Мэй направит в Брюссель официальное письмо-уведомление о начале процедуры Brexit.
По данным агентства, пресс-служба правительства опубликовала фотографию, на которой запечатлено, как Мэй подписывает письмо, уведомляющее Брюссель о начале запуска процедуры Brexit. Письмо будет передано главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду в районе 11.30 по времени GMT (14.30 мск).
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.
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