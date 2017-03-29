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НАСА показало, как разрушительный циклон "Дебби" выглядит из космоса
НАСА опубликовало видео циклона "Дебби", снятое с борта Международной космической станции. Ролик размещен на официальном YouTube-канале аэрокосмического агентства.
Тропический циклон "Дебби" обрушился на северо-запад Австралии 28 марта. По данным национального метеорологического бюро, скорость ветра в эпицентре достигала 260 км/ч.
Власти страны сообщили, что порывы ветра стали причиной обширных оползней в штате Квисленд, более 30 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть дома.
По словам комиссара полиции штата Иэна Стюарта, еще до удара стихии экстренные службы провели беспрецедентную по масштабам эвакуацию населения.
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