Латвийские спецслужбы обвинили Россию в кибершпионаже

Латвия обвинила Россию в кибершпионаже в отношении ряда политиков и журналистов. Как передает РИА Новости во вторник, 28 марта, об этом заявил директор спецслужбы «Бюро по защите Конституции» (БЗК) Янис Майзитис в докладе правительству об итогах работы своего ведомства в 2016 году.

«Активность шпионской деятельности России в прошлом году не сильно отличалась от 2015 года, и в целом ее можно оценить как среднюю. … Если мы обнаруживаем такие ситуации, то делимся информацией с теми лицами и учреждениями, которые стали мишенью», — сообщил Майзитис журналистам.

По его словам, у БЗК нет данных о том, что в результате слежки к спецслужбам РФ или других стран попала содержащая гостайну информация, якобы полученные иностранными разведками сведения являются «достаточно интересными разведывательными данными, но не государственной тайной».

Он также посоветовал рядовым латвийцам и должностным лицам «соблюдать все условия безопасности при использовании современных технологий».