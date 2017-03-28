Спайсер снова повздорил с журналистами из-за «влияния России»

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во вторник оперативно закончил регулярный брифинг после того, как снова вступил в перепалку с журналистами по теме связи администрации США с Россией.

Спор возник после того, как одна из журналисток попыталась задать вопрос, начинавшийся со слов, что нынешняя администрация "за два с небольшим месяца работы получила историю с Россией, с прослушиванием…" Спайсер не дал ей договорить, отметив, что "у нас этого нет".

"Это вы получили Россию. А факты заключаются в том, что все люди, для которых проводились брифинги по этому поводу — демократы или республиканцы — пришли к одному выводу", — сказал он, имея в виду, что доказательств взаимосвязи штаба Трампа с РФ так и не найдено.

Дальше последовал спор, в ходе которого журналистка безуспешно пыталась задать вопрос, а Спайсер столь же безуспешно старался ей ответить. В какой-то момент он попросил ее "перестать качать головой и дать возможность ответить".

В итоге представитель Белого дома все-таки сказал, что "президент продолжает обращаться к тем, кто поддерживает и не поддерживает его, к республиканцам и демократам — для объединения общества".

Журналисты спросили Спайсера насчет запланированной на вторую половину дня встречи президента США Дональда Трампа с госсекретарем Рексом Тиллеросоном.

"Когда у нас будет сообщение по этому поводу, я скажу об этом. Спасибо, дамы и господа, я снова буду здесь завтра", — закончил Спайсер брифинг, который продолжался менее получаса.