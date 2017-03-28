Госдеп заявил о намерении помогать Киеву в «восстановлении суверенитета»

США И НАТО собираются помогать Украине в защите и восстановлении суверенитета и территориальной целостности, заявил представитель Госдепа , отказавшись ответить на вопрос о предоставлении Киеву летального вооружения. «Наша цель - помочь Украине защищать себя и восстановить свою территориальную целостность и суверенитет», - передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что пока не может прокомментировать возможность предоставления «оборонительного вооружения», отметив, что США уже оказали Украине оборонную помощь на сотни миллионов долларов.

Он также сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудит на министерской встрече НАТО 31 марта «давление» на Россию по Украине.

«Он также будет консультироваться с союзниками относительно нашей общей приверженности улучшению ситуации с безопасностью на востоке Украины и необходимости, чтобы НАТО давило на Россию», - заявил он. По его словам, это нужно для прекращения Россией «агрессии против соседей» и выполнения минских договоренностей.

Ранее во вторник главком ОВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что выступает за поставки «летального оборонительного вооружения».