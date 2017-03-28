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МИД Украины прокомментировал заочный арест Яценюка в России
В министерстве иностранных дел Украины решение российского суда о заочном аресте бывшего главы украинского правительства Арсения Яценюка назвали «абсурдным». Текст заявления ведомства передает РИА Новости.
«… абсурдные обвинения в уголовных преступлениях, которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом», - говорится в заявлении.
МИД Украины выразил возмущение в связи с решением. 27 марта Ессентукский городской суд Ставропольского края вынес постановление о заочном аресте Арсения Яценюка. Его обвиняют по трем статьям: «участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Сам Яценюк заочный арест назвал «бредом».
8 сентября 2015 года руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российских военнослужащих в середине 1990-х в составе карательного отряда в Чечне. В частности, глава ведомства отметил, что политик принял участие в вооруженном столкновении 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года в районе городской больницы №9 чеченской столицы. Также Бастрыкин обвинил Яценюка в расстреле российских военнопленных. По версии следствия, Яценюк входил сначала в состав карательного отряда «Арго», а затем «Викинг».
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