МИД Украины прокомментировал заочный арест Яценюка в России

«… абсурдные обвинения в уголовных преступлениях, которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом», - говорится в заявлении.

МИД Украины выразил возмущение в связи с решением. 27 марта Ессентукский городской суд Ставропольского края вынес постановление о заочном аресте Арсения Яценюка. Его обвиняют по трем статьям: «участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Сам Яценюк заочный арест назвал «бредом».